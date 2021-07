Antigo primeiro-ministro italiano Matteo Renzi investigado por financiamento irregular

O antigo primeiro-ministro italiano Matteo Renzi está a ser investigado por um alegado crime de financiamento irregular para a realização de um documentário sobre Florença, embora tenha assegurado que todas as suas ações são legais.

O senador confirmou na terça-feira à noite a abertura desta investigação pelo Ministério Público em Roma, embora tenha dito que tomou conhecimento através de um jornalista, Emiliano Fitipaldi, que adiantou a notícia no jornal "Domani", e não pelos procuradores.

Os investigadores procuram esclarecer se Renzi financiou o partido, Italia Viva (IV), cobrando irregularmente pela apresentação do documentário "Firenze secondo me" (Florença, a meu ver) cerca de 400.000 euros, de acordo com os meios de comunicação locais.