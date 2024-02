O antigo primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra, detido desde que regressou do exílio em agosto passado, vai ser libertado em liberdade condicional no domingo, disse este sábado o chefe do Governo, Srettha Thavisin.

"Só sei que será no dia 18. Ainda não falámos sobre os pormenores. Será feito de acordo com a lei", disse aos jornalistas.

Na terça-feira, o Governo tailandês tinha indicado que Thaksin Shinawatra, de 74 anos, ia ser libertado antes do final da pena devido ao estado de saúde.