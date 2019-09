era um ex-oficial de inteligência da CIA que tinha desempenhado funções como atirador de elite para o governo dos EUA. Também ele morava em Nova Iorque. O homem

A perspectiva de um homem com tanto por contar deixava Elizabeth curiosa e expectante, no entanto, a assistente escolar acabou por se desinteressar de Vincent.



O atirador, que se apaixonou de imediato por Elizabeth, não estava disposto a aceitar a rejeição. Em junho de 2017 começou a enviar mensagens persistentes a Elizabeth, ligava para o trabalho da amada, enviava flores e chocolates, mas, de todas as vezes levava um 'não' como resposta.



Em outubro de 2017, Vincent foi preso após queixa da assistente à polícia e passou sete dias sob custódia. Foi obrigado a entregar as armas que possuía, no entanto os seus advogados defenderam que as armas que tinha não eram de Vincent.



O homem foi ainda proibido de estabelecer qualquer contacto com a mulher ou de se aproximar.



Todas as medidas tomadas não foram suficientes e o sniper voltou a 'atacar'. Em novembro desse ano, Vincent baleou Elizabeth à queima-roupa em plena luz do dia. Quando caiu no chão, o sniper tentou suicidar-se.



Elizabeth foi levada para o hospital mas acabou por não sobreviver. Já Vincent sobreviveu após se ter baleado na cabeça.



Após a recuperação, o sniper foi condenado por homicídio, posse de armas, desobediência e perseguição. Em maio deste ano, Vincent declarou-se culpado de todas as acusações.



Em junho de 2019, o sniper de 63 anos foi condenado a uma pena de 18 anos de prisão e leu uma carta onde assumiu a culpa de tudo o que fez.



Os filhos de Elizabeth não perdoam o homem que lhes roubou a mãe e afirmam que nenhuma pena será suficiente.