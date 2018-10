Antigo vice-primeiro-ministro da Malásia acusado de corrupção

Ahmad Zahid Hamidi é também acusado de lavagem de dinheiro e abuso de poder.

Por Lusa | 05:45

O antigo vice-primeiro-ministro da Malásia, que dirige o principal partido da oposição, foi acusado esta sexta-feira de corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de poder, num caso ligado à apropriação indevida de fundos na fundação gerida pela família.

Ahmad Zahid Hamidi foi detido na quinta-feira pela Comissão Anticorrupção da Malásia, que alega que mais de 167 mil euros da fundação Yayasan Akal Budi terão sido usados para pagar despesas feitas com cartões de crédito do político. Este nega qualquer caso de corrupção, admitindo que os pagamentos foram feitos mas por erro dos contabilistas.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), dezenas de partidários da Organização Nacional para a Unidade Malaia (UMNO), da oposição, reuniram-se em frente ao tribunal de Kuala Lumpur, criticando as acusações "por motivações política".