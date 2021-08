Antigos MNE apelam a redobrar de esforços para retirar afegãos em "grave risco"

Antigos ministros das Relações Exteriores e Negócios Estrangeiros, membros do ASPEN Institute, entre eles o português Jaime Gama, apelaram hoje à comunidade internacional para redobrar os esforços de retirada de afegãos em "grave risco".

Numa declaração hoje divulgada, a que a Lusa teve acesso, os membros da organização com sede em Washington, entre os quais a antiga chefe da diplomacia norte-americana Madeleine Albright, dizem que "observam com a maior preocupação uma rápida deterioração da situação", lembrando que "dezenas de milhares de afegãos, que apoiaram o trabalho e os objetivos da comunidade internacional no país, estão agora em grave risco".

"Muitos tentaram deixar o país, mas não conseguiram e agora estão efetivamente presos" atrás das linhas dos dos talibãs, sublinham os ex-chefes de diplomacia, que estiveram envolvidos no passado com a missão internacional no Afeganistão.