António Costa laureado com Grã-Cruz do Mérito do Luxemburgo

O primeiro-ministro português foi esta terça-feira agraciado, em Lisboa, com a Grã-Cruz do Mérito do Luxemburgo pelo seu trabalho como chefe do Governo, tendo o seu homólogo daquele grão-ducado elogiado o mandato de António Costa."António Costa conseguiu uma política com um Governo estável e, ao mesmo tempo, uma política em que os portugueses reencontraram a esperança", com "um Governo que funciona" e "coesão social" na sociedade portuguesa, "num justo equilíbrio", disse o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.O chefe do executivo adiantou que, além das boas contas públicas, as quais "permitiram ao país sair do Procedimento por Défice Excessivo", António Costa também "investiu na transição ecológica e combate às alterações climáticas".Discursando numa varanda da Embaixada do Luxemburgo, Xavier Bettel, antes de impor as insígnias a Costa, agradeceu ainda os contributos do primeiro-ministro português para a construção europeia, "com os países grandes e os países pequenos, o sul, o norte, o leste e o oeste".António Costa enalteceu a amizade com Bettel, "desenvolvida no seio do Conselho Europeu ao longo dos últimos anos", e mostrou-se "muito honrado pela distinção do grão-duque", em nome do qual foi entregue a distinção.Porém, o chefe do executivo recusou a distinção a título individual, percecionando-a antes como "um reconhecimento do valor da comunidade portuguesa que habita no Luxemburgo e também da luxemburguesa que habita em Portugal", assim como das "relações bilaterais entre os dois países, muito antigas e profundas".