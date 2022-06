António Guterres condena ataque "hediondo" a igreja na Nigéria que matou 22 fiéis

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condenou veementemente" o ataque "hediondo" de domingo a uma igreja no sudoeste da Nigéria, que causou a morte de 22 fiéis, incluindo crianças, de acordo com as autoridades.

Guterres "condena veementemente o hediondo ataque de cinco de junho à Igreja Católica de São Francisco em Owo, estado de Ondo, que deixou dezenas de civis mortos e feridos, enquanto as pessoas se reuniam para a cerimónia de Pentecostes", disse um dos seus porta-vozes, através de uma declaração emitida após os ataques.

"Os ataques aos locais de culto são desprezíveis", acrescentou, instando as autoridades nigerianas a fazer todo o possível para levar à justiça os responsáveis pelas mortes.