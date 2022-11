António Guterres e Ministro dos Negócios Estrangeiros russo reuniram-se na cimeira G20

O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov reuniu-se com o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres, esta terça-feira, à margem da cimeira do G20 em Bali, na Indonésia.Segundo a Reuters, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, publicou uma fotografia da dupla sentada numa mesa com bandeiras russas e da ONU, mas não deram informações sobre o que foi discutido na reunião.Mais tarde, Lavrov disse que o Secretário-Geral das Nações Unidas terá dito que há um compromisso escrito da União Europeia e Estados Unidos com "promessas de remoção dos obstáculos ao acordo para a exportação de cereais e fertilizantes", citado pelo The Guardian.Funcionários russos, incluindo o presidente Vladimir Putin, criticaram o acordo nos últimos meses como injusto, e afirmaram que o Ocidente não cumpriu os compromissos de atenuar as sanções contra a Rússia.Moscovo suspendeu temporariamente a sua participação no acordo, na sequência de um ataque a navios russos na Crimeia.