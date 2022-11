António Guterres, o Secretário-Geral da ONU, protagonizou, esta quarta-feira, um momento insólito durante o seu discurso na Conferência do Clima (COP27) que está a acontecer no Egipto."Acho que tenho o discurso errado. Vou falar a seguir com um grupo de jovens e fiz confusão. Peço desculpa", disse Guterres.O momento provocou muitas gargalhadas e aplausos entre os presentes.