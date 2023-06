António Guterres lamenta lentidão das inspeções a navios envolvidos no acordo dos cereais do Mar Negro

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, lamentou esta terça-feira a lentidão das inspeções a navios envolvidos no acordo dos cereais do Mar Negro, que causou uma quebra no fornecimento de alimentos essenciais aos mercados globais.

De acordo com o porta-voz adjunto do secretário-geral, Farhan Haq, a lentidão das inspeções e a exclusão do porto de Yuzhny/Pivdennyi do acordo dos cereais resultaram numa forte redução no movimento de navios em instalações portuárias marítimas ucranianas.

"As exportações de alimentos pelo corredor humanitário marítimo caíram significativamente, de um pico de 4,2 milhões de toneladas métricas em outubro de 2022, para 1,3 milhões de toneladas métricas em maio, o volume mais baixo desde o início da iniciativa, no ano passado", disse esta terça-feira o porta-voz de Guterres numa declaração à imprensa, em Nova Iorque.