António Guterres promete maior apoio da ONU à Moldova no acolhimento de refugiados

O secretário-geral da ONU, António Guterres, prometeu reforçar o apoio da ONU à Moldova no acolhimento de refugiados ucranianos, no dia em que visitou um centro de acolhimento no país.

"Visitei um centro de acolhimento, onde à chegada (os refugiados) têm acesso a serviços como assistência jurídica e assistência médica", escreveu Guterres no Twitter, onde também publicou várias imagens da visita feita àquele que é um dos países mais procurados por quem foge da guerra na Ucrânia.

Guterres destacou "a generosidade e a solidariedade" do povo moldovo para com os refugiados ucranianos e assegurou que "a ONU está a aumentar o seu apoio" ao país para que este possa ultrapassar a "crise humanitária".