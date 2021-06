António Guterres toma posse para segundo mandato como secretário-geral da ONU

.@antonioguterres reappointed for second term as UN Secretary-General. pic.twitter.com/OZcDPJf5Cn — United Nations (@UN) June 18, 2021

António Guterres voltou a ser nomeado Secretário-Geral da ONU, esta sexta-feira, até dezembro de 2026. É o segundo mandato aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas por unanimidade.O antigo primeiro-ministro português falou sobre várias questões, incluindo a da pandemia por Covid-19, garantindo que "é uma oportunidade para responder a esta crise"."As vacinas têm de estar disponíveis para todos o mais cedo possível, mas temos de combater o défice deconfiança em todos os países", sublinhou."É minha intenção servir as pessoas e o planeta. Estarei ao serviço de todos os membros das Nações Unidas, apoiando-os nas mudanças necessárias, como mediador para criar e inspirar confiança em todos os envolvidos. Preservar a dignidade humana exige que tiremos partido da diversidade e riqueza, imaginando liberdades maiores que só podem ser asseguradas através da ação comum", conclui António Guterres.A 8 de junho, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, com 15 Estados-membros, aprovou por unanimidade um documento que seguiu para a Assembleia Geral, de 193 Estados-membros, para recomendar a recondução de António Guterres no cargo de secretário-geral.A recandidatura de António Guterres, para que o antigo primeiro-ministro português e antigo alto-comissário da ONU para os Refugiados se disponibilizou no início deste ano, foi oficialmente anunciada pelo Governo português a 24 de fevereiro, com uma carta assinada por António Costa e endereçada aos dois órgãos da ONU.António Guterres toma posse como secretário-geral pela segunda vez, para um mandato até final de 2026.Em atualização