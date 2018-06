António Vitorino eleito para liderar a Organização Internacional das Migrações

António Vitorino é o novo director-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM). O candidato português passou esta sexta-feira as rondas de votação.



Em publicação na rede social Twitter, a organização anunciou a eleição de Vitorino para o cargo.





BREAKING: António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino elected as new Director General of IOM. pic.twitter.com/PNi72ItYWR