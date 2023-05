António Vitorino retira candidatura à Organização Internacional para as Migrações. Amy Pope é a nova diretora-geral

António Vitorino retirou esta segunda-feira a recandidatura à liderança da Organização Internacional para as Migrações (OIM), após ter perdido a primeira votação para a norte-americana Amy Pope, que dirigirá a instituição, revelou à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros.



A OIM iria decidir em Genebra, Suíça, quem seria o próximo diretor-geral. Dada a decisão do português, Amy Pope assume agora o cargo na organização. Trata-se da primeira mulher a liderar o organismo na ONU.



Foi em junho de 2018 que António Vitorino chegou à direção daquela que é a principal organização intergovernamental com foco na migração humana, numa nova etapa de uma carreira política de relevo, com ligações ao atual secretário-geral da ONU, o também português António Guterres.





