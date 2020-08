Anúncio da morte de Chadwick Boseman é o tweet com mais “gostos” de sempre

A publicação que deu conta da morte do ator Chadwick Boseman tornou-se na publicação do Twitter com mais "gostos" de sempre na rede social. Neste momento, a mesma conta já com mais de 7 milhões, destronando o antigo recorde que pertencia ao ex-presidente dos EUA, Barack Obama.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Este tweet de Obama, em agosto de 2017, tinha 4,3 milhões de likes e referia-se a uma frase de Nelson Mandela, publicada após o massacre de Charlottesville.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

O terceiro lugar deste pódio pertence também a Obama, com um tweet por altura da morte do jogador de basquetebol Kobe Bryant, em janeiro deste ano.

Das seis publicações com mais "gostos" do Twitter estão agora três publicações feitas nas últimas duas semanas, sendo que a última publicação da conta de Chadwick Boseman, realizado pela sua família, conta ainda com 3,1 milhões de retweets.

O ator, conhecido pelo seu papel em "Black Panther", tinha 43 anos e morreu depois de anos a sofrer de um cancro do cólon.