Anúncio que promove vacinação contra a Covid-19 emociona australianos impedidos de viajar

A companhia aérea australiana Qantas lançou no passado domingo o anúncio "Fly Away", que pretende promover a vacinação contra a Covid-19.

Com imagens de pessoas a viajar para visitar familiares e amigos que vivem no estrangeiro, a campanha publicitária quer dar um olhar para o futuro e aquilo que ele tem para oferecer quando os níveis de vacinação forem suficientemente altos.





Muitos australianos que se encontram em confinamento geral para tentar combater o aumento de casos de Covid-19 no país - estando portanto impedidos de viajar - têm aplaudido o anúncio nas redes sociais e confessam-se emocionados.

Um virologista australiano Nick CoatsWorth escreveu na rede social Twitter que as imagens da campanha publicitária refletem "uma sociedade repleta de pessoas vacinadas".

This is how you get people looking forward to what a vaccinated society looks like. Nice work @qantas https://t.co/fRl3rYUdtL via @YouTube #covid19aus #eightypercent #auspol