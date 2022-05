Anúncios de sutiãs desportivos da Adidas são proibidos na Inglaterra

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por adidas Women (@adidaswomen)

Uma campanha publicitária de sutiãs desportivos da Adidas foi proibida pela Advertising Standards Authority (ASA), no Reino Unido. Os anúncios tinham sido feitos com o intuito de promover a diversidade, contudo a ASA referiu que apresentavam nudez explícita e que reduziam as mulheres ao seu corpo, explica o jornal The Guardian.“Observámos que os seios eram o foco principal dos anúncios e havia menos ênfase nos sutiãs em si, que eram apenas mencionados no texto que os acompanhava”, justificou a ASA. “Como os anúncios continham nudez explícita, consideramos que eles exigiam uma segmentação cuidadosa para evitar ofender quem os visualizasse.”A Adidas UK adotou uma postura defensiva, alegando que as imagens não eram sexuais e tinham o objetivo de “refletir e celebrar diferentes formas e tamanhos e ilustrar a diversidade”. A empresa de roupa desportiva acrescentou ainda que os cartazes não foram colocados perto de escolas nem de locais religiosos e que a entidade não considerava que esta exposição fosse ofensiva e causasse danos aos mais novos. No entanto, foram contabilizadas 24 queixas à agência.As redes sociais também foram um meio de divulgação da campanha.