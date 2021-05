Anunciou a morte do primeiro homem vacinado contra a Covid mas foi tramada pelo nome. Veja o vídeo

Uma apresentadora argentina anunciou a morte de William "Bill" Shakespeare, o primeiro homem a ser vacinado contra a Covid-19 no Reino Unido, confundindo-o com o escritor do século XVI.

Noelia Novillo começa por dizer que uma notícia de última hora dava conta "da morte de um dos escritores mais importantes da língua inglesa". A apresentadora explica ainda que se refere ao "primeiro homem que recebeu a vacina contra o coronavírus", e que morreu na Inglaterra aos 81 anos, cinco meses depois de receber a vacina contra o coronavírus.







Noeli diz ainda que o homem foi vacinado com a vacina da Astrazeneca mas na verdade o homem foi imunizado com a vacina da Pfizer.



Esto es increíble no puedo dejar de verlo pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj — Fato Gloro (@cruziisimo) May 28, 2021

Bill, como os amigos o chamavam, morreu ao sofrer um AVC, mas a imprensa britânica avança que a morte do homem não está relacionada com a toma da vacina contra a Covid-19