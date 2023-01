AO MINUTO: Delegação do governo dos EUA em Kiev para reiterar apoio a Zelensky

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, dando início a uma guerra que já provocou milhares de mortos, destruiu diversas cidades e levou a que milhões de ucranianos abandonassem o país.





Esta guerra tem tido impacto no resto do mundo, em particular na Europa, tendo levado ao aumento do custo de vida, em especial devido aos aumentos dos preços da energia. Várias cadeias de abastecimento também foram afetadas.







Ao minuto Atualizado a 17 de jan de 2023 | 11:08

10:30 | 17/01 Delegação do governo dos EUA em Kiev para reiterar apoio a Zelensky Uma delegação do governo dos Estados Unidos manifestou, esta segunda-feira, o apoio à Ucrânia durante uma reunião em Kiev



Este encontro ocorreu após o ataque russo a um prédio residencial na cidade ucraniana de Dnipro, que resultou em pelo menos 40 mortos, e enquanto a Ucrânia aguarda o envio de mais veículos de combate pelos países da NATO.