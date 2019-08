Aos 17 anos dormia na rua agora é dono de uma empresa avaliada em 900 mil euros

Harry Sanders aos 17 anos foi sem-abrigo e dormia debaixo de uma ponte. Passados quatro anos o australiano é hoje milionário e dono de uma empresa.O sonho de construir uma empresa sempre fez parte dos planos do jovem de 21 anos. Tentou fazê-lo quando tinha 16 anos, mas perdeu tudo o que tinha e acabou a dormir nas ruas da cidade de Melbourne, na Austrália.Em entrevista ao Mirror, o agora empresário revelou alguns episódios do período mais duro e assustador da sua vida."A primeira noite como sem abrigo é a pior. Não fazia ideia para onde ir ou o que fazer. Passei as minhas primeiras noites debaixo de uma ponte, sem saber como agir e a sentir-me muito mal por ter de pedir ajuda", contou Harry Sanders ao jornal britânico.Para sobreviver chegou mesmo a procurar comida ou a dirigir-se a cozinhas comunitárias para não morrer à fome."Também pedia aos supermercados alguns produtos que não tivessem vendido nesse dia e, na maioria das vezes, arranjavam-me o que comer", relata.O jovem empresário conta que cada obstáculo que ultrapassou fê-lo tornar-se no homem bem sucedido que é hoje."Apesar de terem existido muitos momentos maus, acho que a experiência de ser sem-abrigo ensinou-me muito acerca da resiliência do ser humano e fez-me amadurecer muito", disse.Atualmente, Harry Sanders é CEO da empresa Studiohawk, avaliada em quase 900 mil euros. O empresário acredita que existem dicas para o sucesso."Acho que a coisa mais importante que podes fazer é vestires o que te apetecer. Nunca uso fatos, mas sim o que gosto e com que estou confortável. Acho que ter 21 anos e usar um fato feito por medida e caríssimo pode ser uma bandeira vermelha e passar a impressão errada", partilha o australiano.