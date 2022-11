Apagões na Ucrânia podem durar até ao final de março

Serguei Kovalenko









À medida que o inverno se aproxima e as temperaturas diminuem, os apagões têm ocorrido diariamente em todas as regiões da Ucrânia.

O diretor da empresa de energia Yasno disse ainda que o país deve estar preparado para todas as opções, incluindo longas interrupções de energia. As temperaturas em algumas regiões da Ucrânia já caíram abaixo de zero, inclusive na capital Kiev.

O diretor do principal fornecedor de energia para Kiev,, alertou esta segunda-feira que os ucranianos podem ter que viver com apagões pelo menos menos até ao final de março.O líder da empresa Yasno afirmou que os trabalhadores estão a reunir todos os esforços para concluir as reparações da infraestrutura de energia ucraniana depois de ter sido alvo de ataques russos, deixando milhões de pessoas sem água e eletricidade, avançou a Reuters.