Quando Xavier Novell, de 52 anos, bispo da cidade espanhola de Solsona, anunciou que ia renunciar à Igreja, em agosto, limitou-se a alegar “razões pessoais”. Sabe-se, agora, que a razão tem um nome: Silvia Caballol, de 38, escritora de romances eróticos com conotações satânicas, divorciada e com dois filhos. Uma das suas obras mais conhecidas intitula-se ‘O Inferno da Luxúria de Gabriel’ (2017, edições Altera).









O Papa Francisco já aceitou a saída do bispo, que admite estar caído de amores. “Apaixonei-me e quero fazer as coisas bem”, afirmou.





Leia também Papa aceita renúncia de bispo espanhol que se apaixonou por autora erótica e satânica O próximo passo será a solicitação à Santa Sé da dispensa da promessa de celibato e de obediência, um processo moroso que requer um estudo detalhado do que aconteceu, com declarações das pessoas implicadas, diz o jornal ‘El País’.

Em 2010, Novell tornou-se no bispo mais jovem de Espanha. Cinco anos depois foi nomeado o exorcista titular da diocese de Solsona. Na verdade, foi este trabalho que o levou a conhecer Caballol, que além de escritora, psicóloga, e antiga professora de ioga, também é especialista em satanismo, segundo avança o jornal especializado em religião ‘Germinans’. Por este motivo existe quem acredite que Novell poderá estar “possuído” por forças demoníacas.





Numa entrevista ao ‘El Mundo’, em 2011, quando já era bispo, Novell disse: “Há sempre uma pequena ferida aberta, um desejo, e ainda mais vivendo no mundo. Se eu vivesse num claustro seria diferente. Há mulheres bonitas e, no verão, estão ainda mais descobertas. Temos de fazer o exercício de nos educarmos para olhar e respeitar. Mas com a ajuda de Deus vivo em paz”. Até agora.