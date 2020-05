Apanhado em França após perseguição de 25 anos um dos suspeitos do genocídio de Ruanda

Foi detido este sábado na região de Paris, em França, um dos suspeitos do genocídio de Ruanda após 25 anos de perseguição pela justiça internacional.Felicien Kabuga, de 84 anos, vivia sob identidade falsa num apartamento em Asnieres-Sur-Seine, perto de Paris. A polícia deteve o homem este sábado às 5h30 da manhã.Kabuga é o homem mais procurado de Ruanda e os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 5 milhões de dólares a quem revelasse a localização do suspeito.O empresário é acusado de financiar as milícias que massacraram mais de 800 mil tutsis durante um período de 100 dias em 1994 durante a Guerra Civil de Ruanda.