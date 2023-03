Apanhado um dos fugitivos mais procurados pela Europol. Polícia dos Países Baixos oferecia 10 mil euros pela captura

Um dos fugitivos mais procurados pela Europol e pelo qual as autoridades neerlandesas ofereciam uma recompensa de 10 mil euros pela captura foi preso pela polícia espanhola, em Múrcia.As autoridades espanholas revelaram um vídeo, esta quarta-feira, no qual se pode observar os agentes espanhóis a algemarem o fugitivo procurado pelos Países Baixos, no âmbito de uma operação policial enquadrada na Rede Europeia de Equipas de Procura Ativa de Fugitivos (ENFAST).De acordo com a agência Reuters, o homem fugiu em junho de 2022 do hospital psiquiátrico neerlandês, onde cumpria uma pena de cinco anos e seis meses de prisão por dois roubos com recurso a armas de fogo. Num dos assaltos o criminoso e os cúmplices assassinaram um lojista.A polícia espanhola prendeu o fugitivo num centro comercial que este frequentava habitualmente.