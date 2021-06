Aparência "emaciada" de Kim Jong-un notada na televisão estatal da Coreia do Norte

A televisão da Coreia do Norte transmitiu um comentário fora do comum sobre a aparência "emaciada" de Kim Jong-un, uma observação surpreendente num país em que é proibida qualquer menção à privacidade e ao estado de saúde do líder.

A vida privada de Kim é tabu para os media norte-coreanos, mas na semana passada a KCTV transmitiu declarações de um habitante da capital afirmando que todo o país fica com "o coração partido" quando vê a sua aparência "emaciada".

"Ver o nosso respeitável secretário-geral emaciado é o que mais magoa o coração do nosso povo", disse.