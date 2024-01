Apenas 13% dos líderes de organizações internacionais foram mulheres desde 1945

As mulheres representam apenas 13% dos líderes das maiores organizações multilaterais eleitos desde 1945 e a maioria destes organismos nunca teve uma liderança feminina, incluindo o maior de todos, as Nações Unidas, segundo um estudo, esta segunda-feira, apresentado.

O estudo foi feito pela organização não-governamental (ONG) pró-igualdade de género Global Women Leaders Voices (GWL Voices), fundada por 70 mulheres de 41 países que ocupam ou já ocuparam cargos de liderança internacional, e foi apresentado em Madrid pela ex-secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton.

O relatório "As mulheres no multilateralismo 2024" resulta da análise da composição das lideranças, das equipas de governo e das equipas de gestão das 54 maiores organizações multilaterais (como as Nações Unidas e respetivas agências, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional) desde 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, que coincidiu com a criação da maioria destas entidades.