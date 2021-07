Apertos de mão e conversa fiada? Empresários explicam como fazem negócios de milhões hoje

O ano de 2020 será sempre recordado pela pandemia… e pelos clips do advogado do Texas que não conseguia perceber como desligar o filtro com a imagem de um ‘gatinho’ durante um processo judicial virtual, a decorrer no Zoom, e que sentiu necessidade de dizer ‘não sou um gato’, ou ainda pelo jornalista da New Yorker que foi despedido depois de ser apanhado num ato sexual (consigo próprio) durante uma reunião de colegas no Zoom a pensar que a sua câmara estava desligada.

Em janeiro de 2020, havia 659.000 utilizadores do Zoom no Reino Unido. Em abril, esse número tinha subido para 13 milhões. No final desse mesmo mês, a plataforma Google Meet estava a captar três novos milhões de utilizadores por dia. Desde que há memória, nunca antes tinha havido uma reviravolta desta amplitude na maneira como as pessoas vivem e trabalham.