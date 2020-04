Apesar da pandemia de coronavírus, britânicos fazem ciclismo em grupo e passeios sem distância social

Regent's Park, no centro de Londres.





Os britânicos parecem não estar a levar a sério o isolamento imposto para conter a pandemia de coronavírus.De acordo com o jornal britânico The Sun, no Reino Unido as regras de evitar aglomerações em parques, grupos de ciclismo ou mesmo tomar banhos de sol na rua em vez de se estar em casa não estão a ser cumpridas.Várias imagens divulgadas nas redes sociais mostram vários grupos de pessoas a não cumprir a distância social recomendada enquanto fazem ciclismo, andam ou correm próximos uns dos outros noOs profissionais de saúde locais imploram para que as medidas recomendadas sejam cumpridas.

De acordo com o balanço deste sábado, até às 17h00 de sexta-feira morreram no Reino Unido 4.313 pessoas infetadas, mais 708 do que na véspera.

A group of cyclists planning a charity bike ride to Cannes had to re-think their plans because of the coronavirus outbreak. Instead of going on the 1,500 mile trip to France they cycled the same distance round and round Regent's Park as @chloekeedyitv explains pic.twitter.com/cfwMQGVMgX