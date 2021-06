A Xiaohongshu, uma plataforma chinesa onde os internautas podem trocar recomendações sobre compras e viagens, difundiu esta sexta-feira uma mensagem no Weibo, uma das redes sociais mais utilizadas no país, onde questionava: "Alguém me pode lembrar em que dia estamos".



A pergunta surgiu no dia do 32.º aniversário do massacre de Tiananmen.

Esta segunda-feira, a conta da plataforma Xiaohongshu, seguida por 14 milhões de pessoas, já não estava disponível no Weibo. Em vez disso, a mensagem assinalava que a conta foi excluída "após reclamações sobre a violação de leis e regulamentos".