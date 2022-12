A polícia de Brasília prendeu um seguidor ultrarradical de Jair Bolsonaro que este sábado tentou fazer explodir um camião de combustível para aviões no aeroporto da capital brasileira. Segundo confessou, queria provocar o caos e a intervenção das Forças Armadas para evitar a posse do Presidente eleito, Lula da Silva, no próximo dia 1.









