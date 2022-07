Um aliado do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva foi assassinado a tiro na cidade de Foz do Iguaçu, no Sul do Brasil por um apoiante do Presidente Jair Bolsonaro, em mais um crime político a abalar a pré-campanha para as eleições de outubro.



Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro local do Partido dos Trabalhadores (PT), estava a comemorar o seu 50º aniversário com familiares e amigos num salão enfeitado com bandeiras do PT e fotos do antigo Presidente quando o polícia Jorge Guaranho chegou ao local e começou a ofender Lula e o PT e a enaltecer Bolsonaro.









