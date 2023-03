Apoiante de Lula da Silva mata seguidor de Jair Bolsonaro em discussão política

A intolerância política no Brasil, que durante as presidenciais do ano passado provocou a morte de vários eleitores de Lula da Silva assassinados por apoiantes radicais de Jair Bolsonaro, voltou a ceifar uma vida, desta feita com o vector político inverso. Um apoiante do presidente Lula da Silva assassinou a tiro um simpatizante do ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma acesa discussão política em Jaciara, cidade no estado de Mato Grosso.

Valter Fernando da Silva, apoiante de Bolsonaro, foi morto com tiros disparados à queima-roupa por Edno de Abadia Borges, seguidor de Lula, e, atingido no abdomen, morreu no local, um bar que ambos costumavam frequentar. Os dois eram amigos, mas as posições políticas contrárias tinham abalado a relação, e as diferenças de opinião levaram a mais uma intensa discussão que, desta feita, terminou com o desenlace fatal.

Após atirar contra o antigo amigo, Edno fugiu de carro, localizado pela polícia a cerca de 10 quilómetros do local do crime. Dois homens vistos perto do automóvel, e que confessaram estar a ajudar Edno a escapar, foram detidos, mas o autor dos disparos não foi encontrado e a polícia está à caça dele em todo o estado do Mato Grosso.

De acordo com as autoridades locais, a arma usada por Edno é ilegal, e ele não tinha porte de arma. Quase cinco meses depois da segunda volta das presidenciais de 30 de outubro de 2022, na qual Lula venceu Bolsonaro, a polarização entre apoiantes de ambos continua no Brasil, sucedendo-se episódios de radicalismo dos dois lados.