Apoiantes de Bolsonaro bloqueiam estradas no Brasil

Camionistas que apoiam a ofensiva de Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal, o Tribunal Eleitoral e o Congresso bloquearam mais de 60 grandes estradas em 15 dos 27 estados brasileiros e, também, a Esplanada dos Ministérios em Brasília, perto do tribunal e do Parlamento.









Convocados pelo próprio Bolsonaro e aliados extremistas, os camionistas começaram a bloquear estradas na terça-feira, enquanto o presidente liderava manifestações de cariz golpista em Brasília e São Paulo. Na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal contabilizava 68 estradas total ou parcialmente bloqueadas por todo o país, e nos estados do Sul, como Santa Catarina, já havia escassez de vários produtos e filas em mercados e postos de combustíveis.





Os protestos dos empresários, a brutal queda da Bolsa e a subida do câmbio fizeram Bolsonaro pedir, pelas redes sociais, aos camionistas que levantassem os bloqueios, mas nem todos o fizeram. Ontem à tarde, estradas em sete estados continuavam totalmente bloqueadas, e em Brasília mais de 100 camiões impediam pelo terceiro dia o trânsito junto à Esplanada dos Ministérios.

Entretanto, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reagiu às ameaças de Bolsonaro, negando as fraudes eleitorais denunciadas mas nunca provadas pelo presidente, anunciou uma comissão de transparência para acompanhar as eleições de 2022 e disse que Bolsonaro “envergonha o Brasil no Mundo”.