Apoiantes de Bolsonaro destroem carros e tentam invadir sede da Polícia Militar em Brasília

Apoiantes do ainda Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tentaram invadir na segunda-feira à noite a sede da Polícia Militar, em Brasília, destruíram vários carros e queimaram um autocarro, na sequência da detenção de um manifestante.

"Por enquanto, estamos agindo com as forças policiais. Todas as nossas forças policiais (...) estão nas ruas" e "a ordem é prender os vândalos", disse, o governador da capital brasileira, citado pela imprensa local.

A polícia disparou balas de borracha e lançou gás lacrimogéneo contra os manifestantes.