Apoiantes de Bolsonaro manifestam-se pela posse e porte de armas no Brasil

Milhares de apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, manifestaram-se na sexta-feira em Brasília pela flexibilização do porte e posse de armas de fogo no país, uma das bandeiras de campanha do líder de extrema-direita.

Convocados pelo movimento pró-armas com o 'slogan' "Não é sobre armas, é sobre liberdade", os manifestantes reuniram-se em frente à Catedral de Brasília e marcharam pela Esplanada dos Ministério, vestidos de branco e sem máscaras de proteção contra a covid-19, na maioria.

Os manifestantes reivindicaram o direito à autodefesa e pediram "o fim da perseguição cultural" contra os entusiastas de armas, como caçadores, atiradores desportivos e colecionadores.