Apoiantes de Bolsonaro serão responsabilizados por caos em Brasília

O secretário de Segurança do Distrito Federal garantiu que os manifestantes que tentaram invadir a sede da Polícia Miliar, causando o caos em Brasília, serão responsabilizados e que o Presidente eleito Lula da Silva está seguro.

"Os crimes que foram cometidos serão apurados, e os responsáveis serão responsabilizados", garantiu, em conferência de imprensa, Júlio Danil, ao lado do futuro ministro da Justiça brasileiro, Flávio Dino, e do chefe da Segurança do Presidente eleito, Andrei Rodrigues.

"Estamos em constante contacto com a equipa de transição, com a equipa de segurança", disse, assegurando que a ordem já foi restabelecida. Por outro lado, afirmou desconhecer quantas pessoas foram detidas até ao momento.