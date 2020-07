Após anos de abuso sexual, irmãs matam pai à martelada e à facada. Julgamento gera polémica

Em mensagens obtidas no telemóvel do pai e publicadas no Facebook por Aleksey Liptser, advogado das irmãs, Mikhail Khachaturyan ameaça matar as filhas e abusar sexualmente delas e da mãe das irmãs.





"Vou bater-vos por tudo, vou matar-vos", lê-se na mensagem onde o pai também acusa as jovens de ter relações sexuais com um amigo. "Vocês são prostitutas e morrerão como prostitutas".





Krestina, Angelina, e Maria, de 19, 18 e 17 anos, são os nomes das três jovens cujo crime e consequente julgamento está a gerar polémica em Moscovo, na Rússia.Após anos de abuso sexual, físico e psicológico às mãos do pai Mikhail Khachaturyan, as três irmãs decidiram tomar medidas drásticas visto que, na Rússia, a lei não protege vítimas de violência doméstica - a menos que estas tenham de recorrer ao hospital.Mikhail Khachaturyan foi encontrado na escada de um prédio em Moscovo, em julho de 2018, com dezenas de feridas de faca no peito e no pescoço.Poucas horas antes da sua morte, o homem tinha voltado de uma clínica psiquiátrica, alinhou as três filhas para castigá-las pelo apartamento desarrumado e borrifou-lhes o rosto com gás-pimenta, de acordo com investigadores e advogados das irmãs. A filha mais velha, Krestina, asmática, acabou mesmo por desmaiar.Nessa mesma noite, Krestina, Angelina, e Maria agarraram num martelo, numa faca e na lata de gás-pimenta que o pai usou nelas e mataram-no.Depois do crime tentaram ferir-se para poderem dizer às autoridades que o pai as tinha golpeado primeiro.Foram detidas no dia seguinte ao homicídio e confessaram o crime alegando que sofriam há vários anos de abuso sexual, físico e psicológico por parte do pai.Esta sexta-feira decorrerá o julgamento polémico em Moscovo. Ativistas defendem que as irmãs não tiveram outra opção senão matar.Em 2017, Vladimir Putin despenalizou o crime de violência doméstica salvo apenas a exceção de a vítima sofrer ferimentos graves, que a obriguem a recorrer ao hospital ou a faltar ao trabalho.