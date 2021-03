Após anúncio de doença e demissão, ministro brasileiro da saúde desmente tudo

Numa nova trapalhada a envolver o governo do presidente Jair Bolsonaro, o seu ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, desmentiu em curto comunicado estar doente e ter pedido demissão do cargo. Horas antes, ao início da tarde deste domingo, fontes próximas ao presidente Bolsonaro avançaram à imprensa com pedido de anonimato que Pazuello tinha pedido para deixar o cargo por estar gravemente doente e precisar tratar-se.

No final da tarde, quando Jair Bolsonaro já tinha até recebido uma médica cardiologista para substituir o general no comando da pasta da Saúde, Pazuello surpreendeu tudo a todos ao negar tudo. No comunicado, o militar, de forma curta e objectiva, afirmou não estar doente, não ter entregue o cargo a Bolsonaro mas, fez questão de salientar, que se o presidente pedir ele entrega imediatamente.

A essa hora já a troca no comando da pasta da Saúde era comemorada pelo mundo político, até pelos principais líderes do Congresso, que têm pressionado Bolsonaro a demitir Pazuello, considerado um rotundo e inesperado fracasso no combate à pandemia do Coronavírus. Anunciado por Jair Bolsonaro em maio do ano passado como um especialista em logística que iria organizar e otimizar o funcionamento do Serviço Único de Saúde, SUS, o equivalente no Brasil ao SNS português, o general, pelo contrário, conseguiu destruir o pouco que funcionava bem e não conseguiu elaborar e fazer funcionar o programa nacional de vacinação, onde faltam vacinas e imunizantes de um estado são enviadas para outro e todos reclamam.

Aparentemente, Bolsonaro, que tem muito apreço pela lealdade absoluta de Pazuello, mas já foi convencido de que o general está a afundar a pouca popularidade que o seu governo ainda tem, fez constar que o general seria forçado a sair por questões graves de saúde e não por incompetência, para minimizar os efeitos negativos de uma demissão. No entanto, Pazuello, que provavelmente não foi consultado, como é costume no actual governo brasileiro, onde ministros já souberam da sua nomeação ou demissão pela imprensa, veio a público desmentir quer a doença quer a demissão, para não sair como uma pessoa fraca e debilitada, que contrastaria com a imagem de militar duro que sempre cultivou.

Também pode ter contribuído para essa reviravolta o facto de a cardiologista que Bolsonaro parecia ir nomear para substituir Pazuello se ter manifestado firmemente contra o uso de Cloroquina, substância não recomendada por especialistas mas que o chefe de Estado apresenta como a cura da Covid-19, e se ter posicionado a favor do isolamento social como forma de evitar a propagação da doença, o que o governante não aceita. No seu comunicado, Eduardo Pazuello avançou uma frase que resume bem a situação no momento, ao referir que, por enquanto, continua ministro da Saúde, mas o facto de acrescentar que se o presidente lhe pedir sai imediatamente parece prenunciar que pode deixar o governo a qualquer momento.