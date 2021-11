Após problemas de saúde: Rainha Isabel II surpreende e marca presença no batizado dos bisnetos

Após vários problemas de saúde, o último dos quais uma lesão nas costas, a Rainha Isabel II parece estar recuperada e de boa saúde. A monarca britânica marcou presença, como havia prometido há mais de um mês, no batizado dos bisnetos, que aconteceu este domingo, na Capela de Todos os Santos, no Castelo de Windsor, Reino Unido.

Isabel II surpreendeu com a sua aparição, e mostrou-se recuperada e bem de saúde à saída do evento, envergando um elegante traje verde-lima com discreto padrão floral.

A cerimónia foi inédita, já que nunca ocorreram dois batizados reais em simultâneo. Em causa estava o primeiro sacramento do filho da princesa Eugenie, Augusto Filipe, e do filho de Zara Tindall (filha da princesa Ana), Lucas, que nasceram com pouco tempo de diferença.

Após falhar as celebrações do Dia da Lembrança, e enviar um discurso em que Isabel II salientou "que nenhum de nós consegue parar o correr do tempo", esperava-se que não pudesse estar presente, para plena recuperação. No entanto, a rainha surpreendeu tudo e todos ao aparecer no evento, que os especialista consideram "de extrema importância" para a monarca, que é também a líder da Igreja Anglicana.