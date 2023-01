Apostador norte-americano ganha o quarto maior jackpot de sempre com prémio de mais de mil milhões de euros

Um apostador norte-americano venceu o segundo maior jackpot de sempre ao ganhar 1,35 mil milhões de dólares (mais de 1,24 mil milhões de euros) no sorteio Mega Millions.Os números vencedores sorteados esta sexta-feira à noite foram: 30, 43, 45, 46, 61 e Mega Ball de ouro 14.O prémio saiu na região do Maine, nos EUA.Segundo o Daily Mail, a identidade do vencedor ainda não foi revelada, no entanto, neste estado norte-americano todos os premiados são obrigados a revelar o nome próprio e a primeira letra do apelido.O grande prémio de 1,35 mil milhões de dólares será pago através de pagamentos anuais ao longo de 29 anos.Há ainda a opção de os vencedores receberem parte do prémio em dinheiro, opção que escolhem quase sempre. Para o sorteio desta sexta-feira, o valor em numerário foi estimado em 667 milhões de euros.O valor do prémio estava tão elevado porque tinha havido 25 sorteios consecutivos sem um vencedor.O jackpot é o segundo maior prémio Mega Millions de sempre, e o quarto maior da história dos EUA.