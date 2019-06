Apple recolhe portáteis com risco de incêndio

Um dos modelos MacBook - computadores da Apple - está a ser recolhido pela marca devido ao risco de incêndio.Segundo uma nota publicada na página oficial da Apple, o sobreaquecimento da bateria dos portáteis MacBook Pro, com Retina Display de 2015, pode levar a que alguns computadores se incendeiem.De acordo com a mesma publicação da marca, existe um "número limitado" de unidades afetadas. A Apple avança ainda que essas unidades foram vendidas no período compreendido entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017.Assim, a marca recorreu a essa nota também para ajudar os consumidores a perceber se o seu portátil é um dos afetados. Na nota é possível ler-se que os utilizadores podem carregar no símbolo da marca, que se encontra no canto superior esquerdo dos ecrãs.Depois, o consumidor deve carregar no botão "Sobre este Mac" e perceber, no espaço que apresenta as especificidades do modelo, se o computador se trata de um "MacBook Pro (Retina, 15 polegadas, 2015)".A marca alerta os consumidores para, se o portátil for um dos afetados, deixar uma mensagem no espaço de apoio ao cliente disponibilizado na página oficial da Apple, indicando o número de série da máquina.