Apple torna-se a primeira empresa a valer mil milhões de dólares

A Apple tornou-se esta quinta-feira a primeira empresa privada a alcançar uma capitalização de mercado de mil milhões de dólares, quando as ações do grupo tecnológico atingiram esta tarde o valor de 207,05 dólares em Wall Street.

A empresa viu o seu valor aumentar quase 6% na quarta-feira e, esta quinta-feira, cerca das 15h30, os títulos ultrapassavam ligeiramente a barreira de 207,05 dólares por ação (mais 2,4%), levando a Apple a passar à frente de outros gigantes tecnológicos como a Amazon, a Alphabet (controladora do Google) e a Microsoft.



O grupo informático Apple anunciou terça-feira, já após o encerramento do mercado, que o seu lucro trimestral subiu mais de 30% para 11,5 mil milhões de dólares, sobretudo graças ao aumento do preço de venda dos iPhone.