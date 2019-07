Apple Watch detetou doença cardíaca mortal após leitura de batimento cardíaco elevado

Um jovem foi salvo pelo relógio da Apple após o dispositivo ter detetado um elevado batimento cardíaco. Jorge Cox, de 22 anos, disse aos médicos que o relógio Apple Watch detetou leituras preocupantes da frequência cardíaca, antes de passar por uma cirurgia cardíaca de cinco horas, no Hospital Alexandra, no Reino Unido, no mês de maio.

O estudante de artes foi diagnosticado com regurgitação aórtica, também conhecida como um distúrbio do coração e dos vasos sanguíneos.

Jorge percebeu que algo estava errado quando o dispositivo registou leituras de frequências cardíacas acima de 130bpm enquanto se encontrava a descansar, conta o jornal britânico The Mirror.

Em novembro de 2018, os médicos fizeram testes e diagnosticaram-lhe regurgitação aórtica.

"O Apple Watch diz se há um pico no batimento cardíaco, mas o meu batimento estava no pico enquanto estava deitado, a ver televisão ou a descansar, o que é incomum", revelou o estudante.

Jorge adquiriu o relógio da Apple, em novembro de 2016 e depois atualizou para um novo modelo em janeiro de 2019.