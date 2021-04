As autoridades apreenderam esta segunda-feira mais de 45 quilos de cocaína com a marca 'CR7' inscrita nos pacotes, em Nova Iorque, Estados Unidos da América.A droga foi encontrada num apartamento e a investigação do caso resultou na detenção de dois suspeitos. Foram ainda apreendidos 200 mil dólares (cerca de 170 mil euros) e uma arma carregada.A polícia continua a supervisionar o prédio, de forma a averiguar novos possíveis crimes relativos a narcotráfico.