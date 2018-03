Apreensão de mais de uma tonelada cocaína com logótipo da McDonald’s

É a segunda apreensão do género em apenas seis meses.

A polícia brasileira apreendeu mais de uma tonelada de cocaína, no porto do Rio de Janeiro, dentro de embalagens com o logótipo da McDonald’s. A carga estava colocada em contentores que tinham como destino a cidade belga de Antuérpia.

Esta é a segunda apreensão do género em apenas seis meses. Já em setembro, a Polícia Federal tinha apreendido droga escondida em embalagens desta cadeia de fast food.

Na altura foram apreendidos 412 quilos de cocaína num camião em Campo Grande. Três homens, incluindo um ex-vereador da cidade de Bonito estavam dentro do veículo e foram presos.

As autoridades investigam agora se há alguma ligação entre os dois casos.

De acordo com o site brasileiro Extra, os símbolos como logos de empresas são usados pelos traficantes para indicar a procedência da droga e os diferentes destinos da carga.