Aprenda a lavar corretamente qualquer tipo de máscara

As máscaras tornaram-se parte da vida quotidiana em 2020 devido à pandemia da Covid-19, funcionando como uma barreira protetora das partículas que expelimos quando falamos, tossimos ou espirramos. Sem máscara, essas partículas podem ser inaladas ou ingeridas, correndo o risco de infetar uma pessoa. O contágio pode também acontecer se tocarmos numa máscara contaminada e, posteriormente, colocarmos as mãos na boca ou nariz.

Para assegurar a correta higienização das máscaras de forma regular, eis algumas dicas de como deve proceder:





Antes de proceder à lavagem propriamente dita, é necessário lavar as mãos. Depois, remover cuidadosamente a máscara pelos elásticos para não tocar na face, colocá-la na máquina de lavar à temperatura mais alta possível para aquele tipo de máscara em particular e lavar novamente as mãos.

Debra Goff, especialista em doenças infecciosas, recomenda o uso do detergente habitual com lixívia, em declarações ao site americano de saúde Healthline. Após a lavagem, a máscara deve ser completamente seca a temperaturas elevadas.



Para o caso de pretender fazer a lavagem manual da sua máscara, deve mergulhá-la numa bacia com quatro colheres de lixívia para cada 250 mililitros de água durante cinco minutos. De seguida, lavá-la com água abundante e deixá-la secar ao natural.



A especialista recomenda ainda que lave a sua máscara após cada utilização. Máscaras de tecido, bandanas, cachecóis e golas podem ser lavados e reutilizados.

Máscaras cirúrgicas

Kaiming Ye, professor de engenharia biomédica na Universidade de Binghamton em Nova Iorque, alerta para o facto de que alguns tipos de máscaras, como por exemplo as N95 e as cirúrgicas, serem adequadas para um só uso, a não ser que sejam devidamente desinfetadas (isto para os profissionais de saúde que têm acesso aos equipamentos adequados para tal).



O engenheiro biomédico refere que as máscaras N95 podem ser desinfetadas com irradiação germicida ultravioleta ou peróxido de hidrogénio vaporizado.

Para o caso de não conseguir lavar a sua máscara para nova utilização, deve certificar-se de que não está suja, molhada ou rasgada e guardá-la dentro de um saco de papel ou de outro material respirável.

Viseiras

Debra Goff refere que as viseiras só protegem os olhos, sendo que não oferecem proteção se alguém libertar gotículas por trás de si. Por isso, devem ser utilizadas como proteção adicional (e não exclusiva).

No caso das viseiras, o interior deve ser a primeira parte a limpar. Utilize um pano limpo que contenha um detergente neutro. De seguida, volte-se para o exterior utilizando novamente um plano limpo que contenha desinfetante. Deixe a viseira secar ao natural e lave as mãos quando terminar.