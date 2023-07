Apresentador da BBC alvo de acusações sexuais identificado mas polícia descarta crime

O apresentador da BBC alvo de acusações sexuais foi identificado esta quarta-feira à noite como Huw Edwards, pela sua mulher, acrescentando que este foi hospitalizado após o início da polémica, devido a um novo episódio de depressão.

A polícia adiantou também esta quarta-feira que não encontrou nenhuma evidência de que tenha sido cometido algum crime, no caso relacionado com as acusações contra o apresentador da BBC, que tem estado nas manchetes da imprensa britânica há cinco dias.

Huw Edwards, de 61 anos, destaca-se há 20 anos no comando do grande noticiário das 22:00, sendo um dos apresentadores mais famosos do Reino Unido e o mais bem pago da BBC, com mais de 400 mil libras (cerca de 466 mil euros) por ano.