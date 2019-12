Apresentador de rádio deseja "tiroteio numa escola" para interromper impeachment de Donald Trump

O programa de rádio de Chuck Bonniwell com a mulher Julie Hayden esteve envolvido numa polémica e foi cancelado pela estação de rádio 710 KNUS. Ao apresentar um segmento que falava do "impeachment interminável de Donald Trump", Bonniwell desejou um "bom tiroteio numa escola" para interromper o acontecimento do presidente norte-americano.

O apresentador tentou dar a volta ao que tinha dito, dizendo que queria um tiroteio sem feridos, mas já era tarde demais. No mesmo dia a estação de rádio do Colorado cancelou o programa.

"Dada a história de violência escolar que assolou a nossa comunidade, o 710 KNUS confirma que um comentário inapropriado foi feito no programa ‘Chuck & Julie’ pelo co-apresentador Chuck Bonniwell. Foi tomada uma decisão de programação para encerrar o programa imeadiatamente", disse a estação de rádio no Twitter.

OFFICIAL STATEMENT:

Given the history of school violence that has plagued our community, 710 KNUS confirms that an inappropriate comment was made on the Chuck & Julie show by co-host Chuck Bonniwell. A programming decision was made to end the program immediately.