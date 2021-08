Apresentador de rádio morre com Covid-19 após criticar vacinação e uso de máscara

Um apresentador de rádio do Tennessee, nos EUA, conhecido por criticar a vacinação contra a Covid-19, morreu este sábado vítima da doença.Segundo o The Guardian, Phil Valentine estava internado há várias semanas num hospital de Nashville.

A informação foi avançada pela própria rádio onde o homem trabalhava, a SuperTalk 99.7 WTN.

"Lamentamos informar que nosso anfitrião e amigo Phil Valentine faleceu", revelou a estação numa publicação no Twitter.

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX