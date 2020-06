O apresentador de televisão Paddy McGuiness desafiou a morte após sofrer um acidente ao volante do seu Lamborghini Diablo durante as filmagens do programa 'Top Gear'.O britânico perdeu o controlo da viatura que custa mais de 270 mil euros e despistou-se, tendo o carro sido projetado para fora da estrada, no entanto, a vítima apenas sofreu uns arranhões e um valente susto.O acidente ocorreu após o programa sobre carros da BBC ter retomado as gravações após a pandemia do coronavírus.